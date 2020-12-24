В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 24 декабря коронавирусом болеет 2531 человек. Всего за время пандемии выздоровело 10 853 военных и работников ВСУ. Не смогли побороть недуг 36 человек. Чаще всего COVID-19 военные подхватывали во время встреч с родными и друзьями.

Какова ситуация с коронавирусом в ВСУ За минувшие сутки 23 декабря диагностировали 196 новых случаев коронавируса среди военнослужащих. Об этом информирует в Фейсбуке Командование медицинских сил ВСУ. Кстати Какие больные COVID-19 нуждаются в кислороде: объяснения врача На изоляции и самоизоляции сейчас находится 399 человек. В ближайшие 3 суток изоляция заканчивается у 22 военных. В учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек 65 военный мобильный госпиталь – 5 военнослужащих;

Деснянский военный госпиталь – 3 военнослужащих;

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Восточного и Северного регионов, 59 и 66 военные мобильные госпитали – по 1 военнослужащему. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома находятся 183 человека Киевская область – 54 военнослужащих и 7 работников ВСУ;

Одесская область – 28 военнослужащих;

Житомирская область – 20 военнослужащих и 2 работника ВСУ;

Львовская область – 13 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Николаевская область – 10 военнослужащих;

Черниговская и Днепропетровская области – по 6 военнослужащих;

Волынская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Харьковская область – 6 военнослужащих;

Винницкая и Хмельницкая области – по 4 военнослужащих;

Запорожская, Полтавская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области – по 2 военнослужащие;

Донецкая, Херсонская и Луганская области – по 1 военнослужащему;

Черкасская область – 2 работника ВСУ. У инфицированных наблюдается легкое течение заболевания. Обратите внимание! По состоянию на 24 декабря коронавирус обнаружили у 1 миллиона 1132 жителей Украины. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 11 490 человек. В общем 631435 украинцев уже преодолели болезнь, но 17 395 – умерли от осложнений. О статистике заболевания по регионам – читайте по ссылке.