Коронавирус в ВСУ: почти 2 сотни новых случаев за сутки
В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 24 декабря коронавирусом болеет 2531 человек. Всего за время пандемии выздоровело 10 853 военных и работников ВСУ. Не смогли побороть недуг 36 человек. Чаще всего COVID-19 военные подхватывали во время встреч с родными и друзьями.
Какова ситуация с коронавирусом в ВСУ
За минувшие сутки 23 декабря диагностировали 196 новых случаев коронавируса среди военнослужащих. Об этом информирует в Фейсбуке Командование медицинских сил ВСУ.
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На изоляции и самоизоляции сейчас находится 399 человек. В ближайшие 3 суток изоляция заканчивается у 22 военных.
В учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек
- 65 военный мобильный госпиталь – 5 военнослужащих;
- Деснянский военный госпиталь – 3 военнослужащих;
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Восточного и Северного регионов, 59 и 66 военные мобильные госпитали – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома находятся 183 человека
- Киевская область – 54 военнослужащих и 7 работников ВСУ;
- Одесская область – 28 военнослужащих;
- Житомирская область – 20 военнослужащих и 2 работника ВСУ;
- Львовская область – 13 военнослужащих и 1 работник ВСУ;
- Николаевская область – 10 военнослужащих;
- Черниговская и Днепропетровская области – по 6 военнослужащих;
- Волынская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ;
- Харьковская область – 6 военнослужащих;
- Винницкая и Хмельницкая области – по 4 военнослужащих;
- Запорожская, Полтавская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области – по 2 военнослужащие;
- Донецкая, Херсонская и Луганская области – по 1 военнослужащему;
- Черкасская область – 2 работника ВСУ.
У инфицированных наблюдается легкое течение заболевания.
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