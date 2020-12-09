Главный инфекционный врач США предупреждает о возможном росте случаев коронавируса, которое наложатся на имеющееся увеличение заболеваемости. Доктор Энтони Фаучи призывает придерживаться карантина, чтобы страна не оказалась в очень сложном положении.

О неутешительных перспективах для Соединенных Штатов главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал во время пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает "Голос Америки".

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Если мы не будем прислушиваться к мероприятиям по охране общественного здоровья, то до середины января можем оказаться в ситуации, когда дела очень ухудшатся. Не только в штате Нью-Йорк, но в любом другом штате,

– отметил Фаучи.

По его словам, миллионы американцев путешествовали во время празднования Дня благодарения, несмотря на предостережения медиков и экспертов.

В США в последнее время растет число заражений коронавирусом. Однако эксперты опасаются, что этот рост удвоится, если жители будут собираться большими компаниями на Рождество и Хануку. В таком случае одна вспышка наложится на другую.

Ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке

Там в середине сентября возобновили работу школ. С тех пор 1 740 учеников и 2 240 учителей заболели COVID-19.

В ноябре школы снова закрыли. А 7 декабря Нью-Йорк открыл школьные двери. Мэр города считает, что это хороший знак.

Обострение в Калифорнии

С 6 декабря штат начал вводить новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В тот день в Калифорнии подтвердили 30 тысяч новых заражений – самый высокий показатель заболеваний в штате за один день.

По словам доктора Фаучи, ограничительные меры могли бы "спасти их от возможного переполнения больниц".

Новый указ губернатора Калифорнии предусматривает запрет на частные скопления людей, закрытие всего бизнеса, кроме критической инфраструктуры и розничных магазинов. Маски и социальная дистанция обязательны. Продлятся ограничения 3 недели.

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Обратите внимание! В целом в США коронавирус обнаружили уже более чем в 15,5 миллиона человек. С начала эпидемии выздороветь удалось 9 миллионам, умерли – более 293 тысяч больных.