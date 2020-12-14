В селе Новоматвеевское, что в Николаевской области, обнаружили вспышку птичьего гриппа. Анализ подтвердил РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5.

В очаге вспышки принимают меры по локализации и недопущению распространения болезни. Об этом сообщает главное управление Госпотребслужбы в Николаевской области.

К теме Под Николаевом вспыхнул птичий грипп: в некоторых селах усилили карантин

12 декабря Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Новоодесской районной государственной администрации определила село Новоматвеевское "неблагополучным" пунктом и утвердила план по ликвидации заболевания. В селе проведут стемпинг-аут (убой инфицированных животных) и дезинфекцию.

Определена буферная зона (зона защиты) радиусом 3 км от очага заболевания, в которую вошли села Кандыбино и Сильвестровское Новоодесского района и туристический двор "Золотая подкова". Зато населенные пункты в радиусе 10 километров определены зоной надзора.

Вспышка птичьего гриппа на Николаевщине: что известно