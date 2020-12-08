Вспышка неизвестной болезни в Индии: в воде и молоке нашли свинец и никель
Причиной вспышки неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш могли стать свинец и никель. Эти химические вещества нашли в образцах питьевой воды и молока.
Тестирование проводит Индийский химико-технологический институт. Уже в ближайшее время появятся и другие детали об отобранных образцах. Об этом сообщили на сайте India Today.
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В штат прибыли 2 представителя Всемирной организации здравоохранения. Они хотят узнать причину неизвестной болезни. В частности планируют изучить возможное загрязнение пищи или воды или отравление воздушно-капельным путем.
Состояние больных
Уже более 370 человек выздоровели, еще 120 до сих пор находятся на лечении. В то же время 19 пациентов направили для лучшего лечения в государственные больницы:
- Виджаявады:
- Гунтура.
Чем опасны свинец и никель?
По данным органов здравоохранения США, воздействие хлорорганических пестицидов на протяжении короткого периода времени может вызвать судороги, головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, тремор, спутанность сознания, мышечную слабость, невнятную речь, слюноотделение и потливость.
Во многих странах мира хлорорганические соединения полностью или частично запрещены. Однако некоторые загрязнители остаются в окружающей среде годами и накапливаются в жирах животных и людей.
Неизвестная болезнь в Индии: что известно
- В воскресенье, 6 декабря, зафиксировали первые случаи неизвестной болезни.
- Жители города Элуру жаловались на потерю памяти, беспокойство, рвоту, головную и спинную боль, а также приступы эпилепсии.
- Один житель южного индийского города Элуру умер.
- Тесты на COVID-19 у всех больных были отрицательными.
- Предварительной причиной болезни называли отравление.
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