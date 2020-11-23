Вспышка COVID-19 в аэропорту Шанхая: люди в панике устроили давку – видео
Власть в Китае заявила об инфицировании коронавирусом ряда работников международного аэропорта Пудун в Шанхае. Его немедленно закрыли, под 3 сотни рейсов отменили, весь персонал тестируют на COVID-19.
23 ноября в материковом Китае зафиксировали 11 новых случаев активной формы COVID-19 (всего в стране по официальным данным 315 больных). Об этом рассказало издание People's Daily, Chinа в твиттере.
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Двух инфицированных коронавирусом обнаружили среди сотрудников Международного аэропорта Пудун близ Шанхая. На это известие власть отреагировала мгновенно и жестко: аэропорт закрыли, все рейсы (около 300) отменили.
- Люди, которые в этот день находились в аэропорту, начали паниковать – они опасались, что могут попасть на 14-дневный карантин прямо в аэропорту.
- В результате возникла давка, часть людей пытались прорваться сквозь медиков.
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Позже в китайских СМИ появилась информация, что на COVID-19 протестуют весь персонал аэропорта, ночью 23 ноября (по Киеву) уже успели взять около 17000 проб. Однако о судьбе пассажиров информации нет.
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