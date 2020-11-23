Власть в Китае заявила об инфицировании коронавирусом ряда работников международного аэропорта Пудун в Шанхае. Его немедленно закрыли, под 3 сотни рейсов отменили, весь персонал тестируют на COVID-19.

23 ноября в материковом Китае зафиксировали 11 новых случаев активной формы COVID-19 (всего в стране по официальным данным 315 больных ). Об этом рассказало издание People's Daily, Chinа в твиттере.

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Двух инфицированных коронавирусом обнаружили среди сотрудников Международного аэропорта Пудун близ Шанхая. На это известие власть отреагировала мгновенно и жестко: аэропорт закрыли, все рейсы (около 300) отменили.

Люди, которые в этот день находились в аэропорту, начали паниковать – они опасались, что могут попасть на 14-дневный карантин прямо в аэропорту.

В результате возникла давка, часть людей пытались прорваться сквозь медиков.

Что происходило в аэропорту Пудун, когда его внезапно закрыли: видео из соцсетей

сообщается, что все они ждут тестирования,

они работники аэропорта pic.twitter.com/dsxhEhDoHj - Badiucao (@badiucao) 22 ноября 2020 г.

другое сделанное видео

выглядит так, будто всех людей заставляют стоять на стоянке. pic.twitter.com/fcI6BZri8g - Badiucao (@badiucao) 22 ноября 2020 г.

больше видео теперь

выглядит ужасно организованным,

абсолютно без социальной дистанции ， просто все упаковано друг в друга pic.twitter.com/yXZsGoNfKT - Badiucao (@badiucao) 22 ноября 2020 г.

Сообщается, что после двух случаев заражения вирусом covid19, обнаруженных в аэропорту Шанхай Пудун,

около 14 тыс. человек теперь вынуждены находиться на карантине.



(Это видео необходимо проверить и подтвердить)



pic.twitter.com/6VzLi7uTvo - Badiucao (@badiucao) 22 ноября 2020 г.

Позже в китайских СМИ появилась информация, что на COVID-19 протестуют весь персонал аэропорта, ночью 23 ноября (по Киеву) уже успели взять около 17000 проб. Однако о судьбе пассажиров информации нет.

Международный аэропорт Шанхай Пудун в ночь на воскресенье начал тестирование нуклеиновых кислот для соответствующих работников после того, как сотрудники его грузового терминала дали положительный результат на # COVID19 . По состоянию на 6 часов утра понедельника было собрано около 16 700 образцов pic.twitter.com/0dLeJCxpCt - People's Daily, Китай (@PDChina) 23 ноября 2020 г.