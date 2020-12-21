Из-за мутации коронавируса каждый житель Великобритании должен вести себя так, будто уже заразился. Иначе стабилизировать ситуацию не удастся.

Новый штамм коронавируса является неконтролируемым. Бороться с ним можно лишь одним способом – ограничив социальные контакты. Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

Актуально Ситуация с новым штаммом COVID-19 стала неконтролируемой, – Минздрав Британии

Всем, особенно людям в районах 4-го уровня (введенных ограничений – 24 канал), нужно вести себя так, будто они уже инфицированы. Это единственный путь, которым мы сможем взять ситуацию под контроль,

– подчеркнул Хэнкок.

В Лондоне и еще в ряде регионов Великобритании ввели 4 уровень ограничений. Это вызвало панику среди жителей столицы. Британцы массово пытаются уехать из Лондона. На вокзалах фиксируют целые толпы людей.

Некоторые сравнивают ситуацию с началом Второй мировой войны, когда британцы массово эвакуировались.

В Минздраве резко осудили такие действия людей, назвав их безответственными.

Власти призвали готовиться к длительным ограничениям.

Обратите внимание! В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Уже известно, что он распространяется в разы быстрее, чем классический COVID-19. Подробнее читайте здесь.