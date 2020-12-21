Всем нужно вести себя так, будто они уже инфицированы, – Минздрав Британии
Из-за мутации коронавируса каждый житель Великобритании должен вести себя так, будто уже заразился. Иначе стабилизировать ситуацию не удастся.
Новый штамм коронавируса является неконтролируемым. Бороться с ним можно лишь одним способом – ограничив социальные контакты. Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.
Актуально Ситуация с новым штаммом COVID-19 стала неконтролируемой, – Минздрав Британии
Всем, особенно людям в районах 4-го уровня (введенных ограничений – 24 канал), нужно вести себя так, будто они уже инфицированы. Это единственный путь, которым мы сможем взять ситуацию под контроль,
– подчеркнул Хэнкок.
В Лондоне и еще в ряде регионов Великобритании ввели 4 уровень ограничений. Это вызвало панику среди жителей столицы. Британцы массово пытаются уехать из Лондона. На вокзалах фиксируют целые толпы людей.
Некоторые сравнивают ситуацию с началом Второй мировой войны, когда британцы массово эвакуировались.
В Минздраве резко осудили такие действия людей, назвав их безответственными.
Власти призвали готовиться к длительным ограничениям.
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