Новейший метаанализ, который учитывает данные более трех миллионов человек, подтвердил, что у мужчин существенно выше риск тяжелого COVID-19 и смерти от этой инфекции, чем у женщин.

С первых месяцев пандемии ученые обратили внимание, что тяжелая форма COVID-19 чаще встречается у мужчин. Однако авторы нового метаанализа указывают, что не было данных, которые позволяли понять: мужчины чаще умирают от коронавирусной инфекции, потому что они чаще болеют, или потому что они действительно чаще тяжело переносят ее?

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Мужчины и коронавирус

Еще один недостаток проведенных ранее исследований заключался в том, что они обычно не анализировали глобальную статистику инфекции SARS-CoV-2.

Ученые считают, что подтверждение половых различий в риске тяжелого течения COVID-19 на глобальном уровне способно изменить отношение к этой проблеме. Авторы метаанализа считают, что мужской пол можно считать недооцененным фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Для нового метаанализа ученые проанализировали 90 отчетов из 46 стран и 44 американских штатов. Всего более трех миллионов мужчин с COVID-19.

Почему мужчины имеют более тяжелое течение

Оказалось, что риск заражения SARS-CoV-2 у мужчин и женщин SARS-CoV-2 одинаков. Однако мужчины с этой инфекцией попадают в палату интенсивной терапии в 2,84 раза чаще, чем женщины. Риск смерти у них выше в 1,39 раза.

Ученые предполагают, что эта разница в тяжести течения COVID-19 связана с особенностями иммунитета у людей разного пола. Кроме того, важную роль могут играть сопутствующие болезни, распространенность которых связана с полом, и другие биологические факторы.