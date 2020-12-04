У детей с врожденными аномалиями, такими как синдром Дауна, порок сердца, дисплазия скелета, повышенный риск развития некоторых видов рака.

Для исследования ученые сопоставили данные около 62,2 тысячи пациентов с онкологическими заболеваниями из Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции с данным 724,5 тысячи человек, у которых не было такого диагноза, пишет BMJ.

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Рак и врожденные аномалии

У 3,5% пациентов из первой группы был врожденный дефект по сравнению с 2,2% из контрольной выборки. Анализ показал, что такие аномалии повышают риск развития рака в 1,74 раза.

У кого самый высокий риск рака

Самая высокая вероятность выявлена у детей от 0-14 лет (в 2,52 раза выше), которые родились с пороками сердца, дефектами половых органов или нервной системы, дисплазией скелета, а также синдромом Дауна и другими врожденными аномалиями. До 20 лет риск снижался, однако все равно оставался достаточно высоким по сравнению с людьми без таких заболеваний.

Исследование также выявило взаимосвязь видов врожденных заболеваний с риском развития определенных типов рака. Так, вероятность получить лейкоз у людей с синдромом Дауна и другими хромосомными аномалиями оказалась в 5,53 раза выше по сравнению со здоровыми людьми.

Структурные врожденные дефекты, такие как дефекты глаз, нервной системы и мочевыводящих путей связаны с развитием рака этих органов во взрослом возрасте.