Преподавательница Государственного университета "Львовская политехника" Ольга Грабарь, которая умерла от коронавирусной инфекции, жаловалась на отсутствие кислорода в коммунальной больнице №1. В медицинском учреждении утверждают, что имеют достаточно кислорода и 39-летняя женщина умерла не от этого.

Медицинский директор коммунального предприятия "Больница №1" Андрей Волков заявил, что Ольга умерла не вследствие недостатка кислорода. Об этом сообщает Житомир.info.

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Он рассказал, что коронавирус вызвал у пациентки тромбообразования в легочной артерии, что часто возникает у госпитализированных больных с COVID-19.

Мы проводили вскрытие. Причина смерти – интенсивная тромбоэмболия легочной артерии. Сам COVID-19 вызывает тромбообразование во всех сосудах и умерла она не от недостатка кислорода, а от тромбоэмболии,

– заявил Волков.

Он добавил, что женщина находилась в реанимации с первого дня лечения, от 2 ноября.

Врач убеждает, что больная была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких и получала 30, а не 10 литров кислорода в минуту.

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