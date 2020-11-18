Врачи из Житомира объяснили смерть преподавателя вуза, которая жаловалась на нехватку кислорода
Преподавательница Государственного университета "Львовская политехника" Ольга Грабарь, которая умерла от коронавирусной инфекции, жаловалась на отсутствие кислорода в коммунальной больнице №1. В медицинском учреждении утверждают, что имеют достаточно кислорода и 39-летняя женщина умерла не от этого.
Медицинский директор коммунального предприятия "Больница №1" Андрей Волков заявил, что Ольга умерла не вследствие недостатка кислорода. Об этом сообщает Житомир.info.
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Он рассказал, что коронавирус вызвал у пациентки тромбообразования в легочной артерии, что часто возникает у госпитализированных больных с COVID-19.
Мы проводили вскрытие. Причина смерти – интенсивная тромбоэмболия легочной артерии. Сам COVID-19 вызывает тромбообразование во всех сосудах и умерла она не от недостатка кислорода, а от тромбоэмболии,
– заявил Волков.
Он добавил, что женщина находилась в реанимации с первого дня лечения, от 2 ноября.
Врач убеждает, что больная была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких и получала 30, а не 10 литров кислорода в минуту.
Скандал с нехваткой кислорода и смертью преподавательницы: что известно
- Преподавательница Житомирской политехники Ольга Грабарь 15 ноября жаловалась на нехватку кислорода в реанимации. В частности, в течение одного дня его подачу выключали 8 раз.
- На своей странице в фейсбуке она написала, что врачи в реанимации не знают, что делать, а пациенты беспокоятся, как пережить ночь.
- В заведении эту информацию сразу опровергли. Там заявили, что в медицинском учреждении есть 3-дневный запас.
- 16 ноября заместитель Житомирского городского главы Мария Мисюрова объяснила, что больницы обеспечены кислородом, а на выходных были некоторые технические проблемы, которые удалось решить.
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