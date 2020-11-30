Новое исследование показало, что у молодых людей стал чаще развиваться инсульт, при этом уровень заболеваемости инфарктом миокарда остается неизменным. В научно-медицинском сообществе пока не находят этому однозначного объяснения.

Ученые проанализировали данные из случайной выборки 3 миллионов пациентов из обширной базы данных PharMetrics Legacy. Они фокусировались на людях в возрасте 15-44 лет, которые проходили лечение в США с 2001 по 2014 год.

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Увеличение количества инсультов среди молодежи

Авторы исследования обнаружили, что заболеваемость инсультом среди людей в возрасте 25-34 лет увеличилась на 48% за 10 лет, среди людей в возрасте 25-44 лет – на 28%. В то же время существенных изменений по заболеваемости инфарктом миокарда в этих группах они не нашли.

Механизмы развития инфаркта миокарда и ишемического инсульта схожи. Инфаркт развивается, когда вследствие атеросклероза сужаются коронарные артерии, нарушается кровоснабжение сердечной мышцы и ее участок отмирает. Считается, что при инсульте в большинстве случаев происходит аналогичный процесс с частью головного мозга.

Почему инсульты участились

Ученые указывают, что обычно инфаркты у молодых людей развивается вследствие ишемической болезни сердца. Однако в этом случае авторы исследования выдвинули гипотезу, что инсульт в молодом возрасте может развиваться и под действием другого – не сердечно-сосудистого фактора.

По их мнению, именно количество таких инсультов и увеличивается. Авторы исследования умалчивают, о каких именно факторах идет речь.

Лучшая диагностика

Еще одна возможная причина изолированного роста количества инсультов – улучшение диагностики. Новые методы, включая более широкое применение магнитно-резонансной томографии, приводят к тому, что этот диагноз чаще ставят. Кроме того, вероятно, люди стали лучше знать симптомы инсульта.