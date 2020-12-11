В Украине не все врачи отправляют пациентов на ПЦР-тестирования, если видят симптомы, похожие на COVID-19. Они могут диагностировать болезнь и лечить ее и без положительного результата теста. Дело в том, что соответствующее тестирование не всегда является правдивым.

ПЦР-тестирование не превышает 60% точности результата. В то же время более точным является тест на антиген – ИФА. Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Он заверил, что точность ИФА-тестирования – 90%. "Врачи могут направить на ИФА-тестирования за 700 грн и это будет быстрее, чем несколько дней ждать результат ПЦР-теста", – сказал Радуцкий.

Несмотря на это, коронавирус все чаще диагностируют именно по симптомам. Такую практику используют во всем мире, а не только в Украине, отметил Радуцкий. По его словам, врачи имеют право ставить такой диагноз, если видят явные симптомы – это прописано в протоколе лечения.

Он добавил, что в вопросе тестирования имеет преимущество человеческий фактор. Именно врач определяет, нужно ли пациенту ИФА-тестирования и где его лучше сдать в частной лаборатории или государственной. По словам Радуцкого, часто врачи просят сделать тестирование в частной клинике для оперативности.



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