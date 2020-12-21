Украинский врач-инфекционист заявил, что новый штамм коронавируса уже в Украине, в частности на Закарпатье уже зарегистрировали случаи инфицирования N501Y (название нового штамма коронавируса).

В регионах, граничащих с европейскими странами, уже можно заметить изменения клинической картины коронавирусной инфекции, об этом заявил инфекционист Виктор Петров в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

Подробнее о мутации Мутация коронавируса: что известно о новом штамме и насколько это опасно

По словам врача, один из его пациентов уже переболел новым штаммом, и объяснил, что мужчина – заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно, вероятно, оттуда и привез мутацию.

Какие основания считать, что это именно мутировавшая версия вируса

Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса,

– сказал он.

Врач также добавил, что вирус мутирует очень активно, и это естественно. "Вирус содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала", – пояснил инфекционист.

Что известно о новом штамме коронавируса

4 декабря Великобритания объявила, что обнаружила новый штамм коронавируса в 60 регионах страны.

Мутация коронавируса может быть на 70% более заразной, чем SARS-CoV-2.

Ряд стран прекратил авиасообщение с Великобританией.

N501Y – именно такое название получил новый штамм коронавируса, но пока неизвестно, действительно ли мутация представляет опасность человечеству, ведь коронавирусы обладают способностью мутировать и это не нечто уникальное.



Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала