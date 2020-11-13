Врач из Одессы рассказал, что в Одессе уже не госпитализируют больных со средней тяжестью заболевания – только "очень тяжелых" пациентов.

Главный врач Одесской областной больницы в 2005 – 2010 годы Сергей Калинчук в политическом ток-шоу "Право на власть" заявил, что скоро эта ситуация распространится и на больницы других городов Украины, сообщает 24 канал.

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Врач рассказал, что в течение 11 ноября сотрудники скорой помощи получили около 100 вызовов к пациентам с коронавирусом. Примерно 70 больных нуждались в госпитализации.

Он отметил, что это только те пациенты, которые в очень тяжелом состоянии. Больные с сопутствующими патологиями, гипертоническими состояниями и диабетом, которых и так по определению уже должны госпитализировать.

То, что сегодня уже происходит, называется медицинской сортировкой. Потому что мы сегодня не госпитализируем пациентов, по сути, со средней степенью тяжести,

– рассказал Калинчук.

Врач считает, что скоро "то, что происходит в Одессе, будет и в других городах" Украины.

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