Врач рассказал, что в Одессе уже началась медицинская сортировка: кого госпитализируют
Врач из Одессы рассказал, что в Одессе уже не госпитализируют больных со средней тяжестью заболевания – только "очень тяжелых" пациентов.
Главный врач Одесской областной больницы в 2005 – 2010 годы Сергей Калинчук в политическом ток-шоу "Право на власть" заявил, что скоро эта ситуация распространится и на больницы других городов Украины, сообщает 24 канал.
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Врач рассказал, что в течение 11 ноября сотрудники скорой помощи получили около 100 вызовов к пациентам с коронавирусом. Примерно 70 больных нуждались в госпитализации.
Он отметил, что это только те пациенты, которые в очень тяжелом состоянии. Больные с сопутствующими патологиями, гипертоническими состояниями и диабетом, которых и так по определению уже должны госпитализировать.
То, что сегодня уже происходит, называется медицинской сортировкой. Потому что мы сегодня не госпитализируем пациентов, по сути, со средней степенью тяжести,
– рассказал Калинчук.
Врач считает, что скоро "то, что происходит в Одессе, будет и в других городах" Украины.
Ситуация с загруженностью больниц в Украине
- Украина может выделить для лечения больных COVID-19 не более 52 тысячи коек (30% от коечного фонда в стране).
- С помощью развертывания мобильных госпиталей есть возможность добавить еще 25 тысяч койкомест. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже приказал регионам приступить к организации этого этапа.
- Загруженность кроватей в Украине составляет около 70%.
- Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что если украинцы будут продолжать игнорировать правила карантина, то уже в декабре больницы заполнятся на 100%.
- В Украине более 28 тысяч госпитализированных с коронавирусом.
- Каждый госпитализированный пациент нуждается в кислородной поддержке. Зато в стране к кислороду подведены лишь 19 909 коек.
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