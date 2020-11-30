Количество новых случаев COVID-19 в мире за неделю впервые уменьшилась с начала сентября. Это случилось благодаря снижению темпов заболеваемости в Европе.

В свою очередь, в Европе снижение количества заражений удалось достичь благодаря "тяжелым, но необходимыми мерами", которые были приняты правительствами стран. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет 24 канал со ссылкой на брифинг ВОЗ.

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При этом Гебрейесус отметил, что в других регионах рост заболеваемости продолжается.

В Европе в октябре – ноябре большинство стран объявили национальные локдауны. Среди введенных карантинных мероприятий: закрытие учебных заведений, ограничения работы кафе и ресторанов, в некоторых странах ввели комендантский час.

На фоне жестких ограничений ежедневная заболеваемость в Испании, Франции, Бельгии снизилась в 3 – 5 раз, в Великобритании и Италии – в 1,5 раза, а в Германии прекратила рост и стабилизировалась.

Рекордное количество случаев инфицирования COVID-19 в мире было зафиксировано 13 ноября. Тогда заболели более 662 тысяч человек. Теперь же ежедневно фиксируется менее 600 тысяч новых больных.

Обратите внимание! В Украине пока думают над тем, следует ли вводить локдаун и когда это следует делать. Рекордное дневное количество больных в стране зафиксировали 27 ноября. Тогда в Украине выявили 16 294 новых случая заболевания.