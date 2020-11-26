По состоянию на 26 ноября в Украине зарегистрировали 677 189 больных коронавирусом. 15 331 из них обнаружили только за минувшие сутки – это рекордное количество новых случаев заражения с начала пандемии.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что среди новых больных – 659 детей и 606 медработников. Об этом сообщает 24 канал.

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Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Киеве (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

За минувшие сутки в стране провели 76 911 тестирований на коронавирус. 49 323 из них – методом ПЦР, а еще 27 588 – методом ИФА.

В течение среды 25 ноября в больницы госпитализировали 1 955 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.

За этот же период в Украине умерли 225 больных COVID-19. Между тем 9 617 пациентов выписали, так как они уже выздоровели или же могут продолжить свою реабилитацию дома.

По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 677 189 инфицированных коронавирусом. Из них выздоровели 317 395 больных. Но, к сожалению, 11 717 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

С начала пандемии украинские лаборатории провели 4 373 786 ПЦР-тестов для диагностики SARS-CoV-2.

Коронавирус в областях Украины

Киев – 64 019 случаев;

Винницкая область – 16 370 случаев;

Волынская область – 22 906 случаев;

Днепропетровская область – 33 115 случаев;

Донецкая область – 21 344 случая;

Житомирская область – 27 926 случаев;

Закарпатская область – 22 425 случаев;

Запорожская область – 27 226 случаев;

Ивано-Франковская область – 34 045 случаев;

Киевская область – 34 241 случай;

Кировоградская область – 4 706 случаев;

Луганская область – 5 925 случаев;

Львовская область – 43 611 случаев;

Николаевская область – 16 731 случай;

Одесская область – 40 535 случаев;

Полтавская область – 20 204 случая;

Ровенская область – 29 320 случаев;

Сумская область – 25 662 случая;

Тернопольская область – 26 752 случая;

Харьковская область – 53 433 случая;

Херсонская область – 9 345 случаев;

Хмельницкая область – 27 703 случая;

Черкасская область – 20 668 случаев;

Черновицкая область – 32 492 случая;

Черниговская область – 16 485 случаев.

Обратите внимание, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из АР Крым и города Севастополя.