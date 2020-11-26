Впервые в Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч больных COVID-19
По состоянию на 26 ноября в Украине зарегистрировали 677 189 больных коронавирусом. 15 331 из них обнаружили только за минувшие сутки – это рекордное количество новых случаев заражения с начала пандемии.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что среди новых больных – 659 детей и 606 медработников. Об этом сообщает 24 канал.
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Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Киеве (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
За минувшие сутки в стране провели 76 911 тестирований на коронавирус. 49 323 из них – методом ПЦР, а еще 27 588 – методом ИФА.
В течение среды 25 ноября в больницы госпитализировали 1 955 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.
За этот же период в Украине умерли 225 больных COVID-19. Между тем 9 617 пациентов выписали, так как они уже выздоровели или же могут продолжить свою реабилитацию дома.
С начала пандемии украинские лаборатории провели 4 373 786 ПЦР-тестов для диагностики SARS-CoV-2.
Коронавирус в областях Украины
- Киев – 64 019 случаев;
- Винницкая область – 16 370 случаев;
- Волынская область – 22 906 случаев;
- Днепропетровская область – 33 115 случаев;
- Донецкая область – 21 344 случая;
- Житомирская область – 27 926 случаев;
- Закарпатская область – 22 425 случаев;
- Запорожская область – 27 226 случаев;
- Ивано-Франковская область – 34 045 случаев;
- Киевская область – 34 241 случай;
- Кировоградская область – 4 706 случаев;
- Луганская область – 5 925 случаев;
- Львовская область – 43 611 случаев;
- Николаевская область – 16 731 случай;
- Одесская область – 40 535 случаев;
- Полтавская область – 20 204 случая;
- Ровенская область – 29 320 случаев;
- Сумская область – 25 662 случая;
- Тернопольская область – 26 752 случая;
- Харьковская область – 53 433 случая;
- Херсонская область – 9 345 случаев;
- Хмельницкая область – 27 703 случая;
- Черкасская область – 20 668 случаев;
- Черновицкая область – 32 492 случая;
- Черниговская область – 16 485 случаев.
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