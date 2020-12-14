Впервые пластик обнаружили в плаценте, микрочастицы нашли у матери и ребенка. Раньше в человеческом организме пластик находили только в пищеварительной системе.

Алессандро Свелато, гинеколог итальянской больницы Сан-Джованни Калибита Фатебенефрателли, и его коллеги, экологи и анатомы, проверили, способен ли пластик попасть в плаценту. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.

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В исследовании участвовали 6 здоровых женщин, которые согласились отдать свои плаценты для исследования. Они отметили в анкете, пользовались ли в течение двух недель до родов косметикой с микрогранулами, и не лечили ли зубы инвазивно.

Интересно, что роды принимали таким образом, чтобы не допустить контакт женщин с пластиком: акушеры использовали хлопчатобумажные перчатки, кровати в родильном зале были только с хлопковыми простынями, пуповину перерезали металлическими ножницами.

После родов плаценты собрали и порезали каждую на кусочки, которые разделили на три порции — ткани со стороны ребенка, со стороны матери и непосредственно плодовая оболочка. Образцы доставили в лабораторию, где исследовали молекулярный состав вещества по спектру его излучения под воздействием лазера.

Пластик был в плаценте всех женщин

Оказалось, что в четырех из шести плацент содержались фрагменты пластика. Всего во всех образцах было найдено 12 частиц размером 5 – 10 мкм, сферической или неправильной формы.

5 нашли в тканях на стороне плода,

4 – на материнской стороне

3 – в родильной оболочке.

Три частицы оказались полипропиленом – материалом, из которого обычно делают упаковочную пленку. От других удалось определить только пигменты-красители, которые есть в искусственных покрытиях, красках, клеях, косметике и средствах личной гигиены.

Таким образом, выяснилось, что микропластик, попав в организм человека, может достичь тканей плаценты на всех уровнях.

Частицы микропластика организм может воспринимать, как инородные тела и вызывать местные иммунные реакции и воспаление.

Мировое производство пластика достигло 320 миллионов тонн в год, и более 40% этого объема приходится на одноразовые упаковки, что приводит к быстрому образованию пластикового мусора.