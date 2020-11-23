Новое исследование развеивает миф о том, что ожирение у пожилых людей плохо поддается лечению. Его данные показывают, что они могут успешно худеть, следуя рекомендациям по диете и физической активности.

В новом исследовании ученые захотели проверить, насколько эффективны стандартные методы борьбы с лишним весом (диета и физическая активность) в пожилом возрасте, пишет Clinical Endocrinology.

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Как происходило исследование

Для исследования авторы случайным образом выбрали истории 242 пациентов, которые обращались в клинику Уорвикширского Института изучения диабета, эндокринологии и метаболизма, чтобы получить помощь в борьбе с ожирением. Ученые разделили участников на две группы: в возрасте до 60 лет и в возрасте от 60 до 78 лет. Они сравнили их успехи в борьбе с лишним весом.

Большая часть участников исследования страдала от тяжелого ожирения. Все они получали рекомендации, как похудеть с помощью диеты и физической активности. Наряду с этим они проходили психологическое консультирование, специалисты мотивировали их к упражнениям.

Пожилые люди тоже успешно худеют

Ученые подсчитали и сравнили, как сильно удалось похудеть участникам исследования из обеих возрастных групп. Вес участников из "старшей группы" снизился в среднем на 7,3%, из "младшей группы" – на 6,9%. Для людей в возрасте 60 лет и старше программа похудения занимала в среднем 41,5 месяцев, для людей моложе 60 лет – 33,6 месяца.

Ученые уверены, что медики должны помнить о том, что нормализация веса очень важна для улучшения здоровья пожилых людей. По их мнению, возраст не должен влиять на решение врачей о назначении курса по снижению массы тела.