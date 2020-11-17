Цифра в паспорте не главное, все решают ваши внутренние ощущения – это правда, но ученые определили возраст, когда все же люди начинают чувствовать старость.

Когда человек начинает чувствовать себя старым

Исследователи провели опрос 2 тысяч американцев старше 40 лет и выяснили, что в среднем человек чувствует себя старым уже в 47 лет. А замечать физиологические возрастные изменения люди начинают в 50 лет.

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65% опрошенных считают старение одним из главных страхов в жизни, особенно их пугает снижение когнитивных способностей.

64% опасаются, что, будучи в расцвете физических сил, у них разовьется деменция.

Интересно, что только каждый четвертый респондент заботится о том, что с возрастом перестанет быть привлекательным, и такая же доля тех, кто боится потерять понимание того, что сейчас "модно и круто".

Впрочем 84% опрошенных заявили, что вообще не делают ничего для укрепления здоровья своего мозга.

Как питание влияет на старение организма

Люди, которые часто питаются нездоровой пищей, стареют быстрее – в их хромосомах происходят изменения. Кроме того, у любителей фастфуда короткие теломеры, которые считаются защитой генов от износа.

Чем короче теломеры, тем больше этот возраст.

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