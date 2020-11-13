После долгих лет борьбы с корью и снижения заболеваемости болезнь снова возвращается. За последние несколько лет уровень больных вырос до показателей 1996-го года.

ВОЗ и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили совместный отчет о заболеваемости корью. По итогам 2019 года, этим вирусом инфицировалось более 870 тысяч человек, более чем 207 тысяч из которых умерли.

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Корь – сложное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Оно поражает верхние дыхательные пути, распространяется по всему организму и подавляет работу иммунитета. Корь проявятся лихорадкой и характерной сыпью на коже.

Отдельных препаратов для лечения кори не существует, поэтому при отсутствии хорошего медицинского ухода болезнь может привести к смерти каждого 10-го пациента. Особенно инфекция опасна для детей. Длительное время корь была одним из главных факторов детской смертности.

Ученые положили этому конец в 60-х годах. Тогда создали вакцину, и началась массовая прививка. В 2016 году заболеваемость достигла минимума, большинство стран объявили победу над болезнью, а медики ожидали ее полного искоренения, как это произошло с оспой. Впрочем, болезнь снова начала возвращаться.

В 2019 году в мире зарегистрировали вдвое больше больных, чем в 2016 и примерно столько же, сколько в 1996 году. Большая часть случаев не зарегистрированы, поэтому реальное количество инфицированных может быть значительно больше.

Смертность от недуга тоже возросла. В 2016 году она составляла 140 тысяч, а в 2019 уже 207,5. больше всего смертей зафиксировано среди детей в возрасте до 5 лет.

В чем может быть причина

Значительное негативное влияние на распространение болезни имеет "антивакцинаторское" движение. Медики переживают, что пандемия коронавируса также плохо повлияет на ситуацию, ведь она уже привела к остановке плановых кампаний по вакцинации в 26 странах.



Корь: симптомы у детей и взрослых / инфографика 24 канала