В ВОЗ заявили о вероятном начале конца пандемии COVID-19. Однако в организации призвали приложить все усилия для ее окончания. В частности, увеличить инвестиции в сферу здравоохранения.

Почему конец пандемии – близок

За последние недели зафиксировали положительные результаты испытания вакцин против коронавируса. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус, сообщает "Голос Америки".

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По словам главы ВОЗ, можем начать мечтать о конце пандемии. Также Гебреесу призвал страны ООН инвестировать в вакцину и меры безопасности, сферу здравоохранения, чтобы избежать следующей пандемии.

Кроме того, глава ВОЗ попросил более богатые страны не оставить без внимания более бедных “в погоне за вакциной”. Он отметил, что это глобальный кризис, поэтому общественные блага нужно распределять равномерно.

Пандемия доказала, что кризис в здравоохранении – это не только о здоровье, это также социальный, экономический и гуманитарный кризисы,

– подчеркнул Гебреесус.

Глава ВОЗ предположил, что массовые закупки и распространение вакцины потребуют дополнительных инвестиций в размере 4,3 миллиарда долларов.

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