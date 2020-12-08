Во Всемирной организации здравоохранения выступили против принудительного прививания от коронавируса. В то же время правительствам следует направить усилия на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

Об этом заявила директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан во время брифинга, пишет NBC.

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Я не думаю, что мы предполагаем, что любые страны создадут мандат на вакцинацию. Однако, могут быть страны или ситуации в странах, где в силу профессиональных обстоятельств необходимо или настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию,

– отметила директор отдела ВОЗ по иммунизации.

О'Брайан сказала, настойчивую рекомендацию сделать прививку могут получить, например, медики в отделениях интенсивной терапии. Она объясняет это тем, что в таком случае вакцинация необходима для безопасности медработников и пациентов.

С ней согласился директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан. Мужчина заявил, что население нужно убеждать в пользе вакцинации, а не принуждать к прививкам. Люди должны самостоятельно принимать решение относительно того, нужно ли им вакцинироваться от коронавируса. Однако в определенных обстоятельствах прививка является "единственным ответственным шагом".

Вакцинация против COVID-19 в Украине: что известно

Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.

COVAX – это механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация проводится людям, которые находятся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина тоже попала в этот перечень.

Государство договорилось об этом с компанией Pfizer. Поставки вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.

В Украине в 2021 году намерены вакцинировать от коронавируса 50% населения. Однако в первую очередь прививки будут делать медикам, военнослужащим и социальным работникам.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала