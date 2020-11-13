Россия заявила, что ее вакцина против коронавируса "Спутник–V" эффективна на 92%. Поэтому сейчас Всемирная организация здравоохранения ведет переговоры с разработавшим ее институтом.

Всемирная организация здравоохранения хочет проверить безопасность и эффективность российской вакцины против коронавируса. Если же заявления РФ подтвердятся, то "Спутник-V" могут внести в список рекомендованных вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщает издание Sky News.

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Сообщается, что представители ВОЗ связались с российским научно-исследовательским институтом имени М. Ф. Гамалии (который собственно и разработал эту вакцину) в ответ на их заявку.

Мы с нетерпением ждем получения данных относительно вакцины-кандидата "Спутник-V". Если окажется, что товар, который подается на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ опубликует результаты,

– говорится в сообщении организации.

Так, если вакцина будет отвечать критериям организации, ВОЗ об этом объявит и включит препарат в перечень вакцин для экстренного использования. Эта процедура позволяет использовать новые и нелицензионные препараты в чрезвычайных ситуаций всем государствам-членам организации.

ВОЗ эффективно поддерживает ускоренную разработку вакцин против коронавируса, но пока не добавила в вышеупомянутый список ни один экспериментальный препарат.

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