ВОЗ ведет переговоры с Россией относительно ее вакцины против COVID-19
Россия заявила, что ее вакцина против коронавируса "Спутник–V" эффективна на 92%. Поэтому сейчас Всемирная организация здравоохранения ведет переговоры с разработавшим ее институтом.
Всемирная организация здравоохранения хочет проверить безопасность и эффективность российской вакцины против коронавируса. Если же заявления РФ подтвердятся, то "Спутник-V" могут внести в список рекомендованных вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщает издание Sky News.
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Сообщается, что представители ВОЗ связались с российским научно-исследовательским институтом имени М. Ф. Гамалии (который собственно и разработал эту вакцину) в ответ на их заявку.
Мы с нетерпением ждем получения данных относительно вакцины-кандидата "Спутник-V". Если окажется, что товар, который подается на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ опубликует результаты,
– говорится в сообщении организации.
Так, если вакцина будет отвечать критериям организации, ВОЗ об этом объявит и включит препарат в перечень вакцин для экстренного использования. Эта процедура позволяет использовать новые и нелицензионные препараты в чрезвычайных ситуаций всем государствам-членам организации.
ВОЗ эффективно поддерживает ускоренную разработку вакцин против коронавируса, но пока не добавила в вышеупомянутый список ни один экспериментальный препарат.
Российская вакцина "Спутник-V": что стоит о ней знать
- 11 августа Минздрав РФ предоставил ей временную регистрацию. Путин назвал "Спутник-V" эффективным и проверенным препаратом, который способен формировать стойкий иммунитет к коронавирусу.
- Несмотря на это, вакцина еще не прошла III фазу клинических испытаний. Кроме того, полноценных результатов II фазы до сих пор нет в публичном доступе.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Они заметили там ложные данные и "копипасту".
- Четыре медика из двух разных регионов РФ сообщили об инфицировании коронавирусом после вакцинации российской вакциной.
- Между тем в РФ вакцинируют людей из профессиональных групп риска, прежде всего медицинский персонал и учителей. Не обошло это участие и медиков оккупированного российскими властями украинского Крыма.
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