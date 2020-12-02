ВОЗ ужесточила правила ношения масок: что изменилось
Всемирная организация здравоохранения приняла решение об ужесточении правил ношения медицинских масок во время пандемии CОVID-19. Теперь маски рекомендуют носить не только в общественных помещениях.
Ужесточение условий обязательного ношения маски
В ВОЗ также назвали условия ношения масок, в частности ее следует обязательно надеть, если физически невозможно соблюдать дистанцию как минимум в метр. Об этом говорится в опубликованных рекомендациях на сайте ВОЗ.
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ВОЗ рекомендует людям носить маски:
- на рабочих местах и в школах, если отсутствует надлежащая вентиляция;
- на открытом воздухе, если невозможно поддерживать физическое дистанцирование;
- даже в хорошо вентилируемом помещении, если в нем невозможно соблюдать дистанцию.
Важные предостережения
ВОЗ не рекомендует носить маски детям до 5 лет. А дети в возрасте от 6 до 11 лет должны иметь маску в зависимости от умения обращаться с ней и с учетом эпидемиологической ситуации.
Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис отметила, что эти рекомендации были одними из наибольших изменений в руководстве по ношению масок ВОЗ с июня.
Видео: советы от ВОЗ, как пошить маску
- К слову, в Украине действуют штрафы за неношение масок в общественных помещениях и транспорте, 6 ноября Рада приняла соответствующий закон. Размер штрафов составляет от 170 до 255 гривен.
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