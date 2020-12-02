Всемирная организация здравоохранения приняла решение об ужесточении правил ношения медицинских масок во время пандемии CОVID-19. Теперь маски рекомендуют носить не только в общественных помещениях.

Ужесточение условий обязательного ношения маски

В ВОЗ также назвали условия ношения масок, в частности ее следует обязательно надеть, если физически невозможно соблюдать дистанцию как минимум в метр. Об этом говорится в опубликованных рекомендациях на сайте ВОЗ.

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ВОЗ рекомендует людям носить маски:

на рабочих местах и в школах, если отсутствует надлежащая вентиляция;

на открытом воздухе, если невозможно поддерживать физическое дистанцирование;

даже в хорошо вентилируемом помещении, если в нем невозможно соблюдать дистанцию.

Важные предостережения

Внимание! Обновленные правила актуальны для взрослых и детей старше 12 лет. Группы риска, в том числе и пожилые люди, тоже должны носить маску, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

ВОЗ не рекомендует носить маски детям до 5 лет. А дети в возрасте от 6 до 11 лет должны иметь маску в зависимости от умения обращаться с ней и с учетом эпидемиологической ситуации.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис отметила, что эти рекомендации были одними из наибольших изменений в руководстве по ношению масок ВОЗ с июня.

Видео: советы от ВОЗ, как пошить маску

Here are some tips on how to make your own fabric mask #COVID19 #WearAMaskpic.twitter.com/1kLhu6awlA — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 2, 2020

К слову, в Украине действуют штрафы за неношение масок в общественных помещениях и транспорте, 6 ноября Рада приняла соответствующий закон. Размер штрафов составляет от 170 до 255 гривен.



Как правильно носить медицинскую маску / Фото 24 канал