В ВОЗ увидели "свет в конце тоннеля" в борьбе с COVID-19: помогут ли вакцины
В ВОЗ прокомментировали борьбу с коронавирусом COVID-19 в мире. Там считают, что "свет в конце туннеля становится все ярче".
Так появление новых данных о вакцинеы против COVID-19 отреагировал гендиректор организации Тедрос Гебреисус. Это произошло на пресс-конференции в Женеве, говорится в твиттере ВОЗ.
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Сегодня есть реальная надежда, что вакцины вместе с принятыми мерами в области здравоохранения помогут положить конец пандемии COVID-19
– подчеркнул он.
Накануне компания AstraZeneca сообщила, что эффективность ее препарата против коронавируса составляет 70%. Еще ранее опубликовали данные о 3 вакцинах-кандидатах от COVID-19.
У препаратов 2 американских разработчиков от Pfizer и Moderna эффективность на уровне 95%. Все разработчики заявляют о готовности изготовить до конца 2020 года по несколько сотен миллионов доз.
В ЮНИСЕФ уже начали подготовку к беспрецедентной операции по доставке вакцины в бедные страны, а также ее распространения.
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