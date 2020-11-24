В ВОЗ прокомментировали борьбу с коронавирусом COVID-19 в мире. Там считают, что "свет в конце туннеля становится все ярче".

Так появление новых данных о вакцинеы против COVID-19 отреагировал гендиректор организации Тедрос Гебреисус. Это произошло на пресс-конференции в Женеве, говорится в твиттере ВОЗ.

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Сегодня есть реальная надежда, что вакцины вместе с принятыми мерами в области здравоохранения помогут положить конец пандемии COVID-19

– подчеркнул он.

Накануне компания AstraZeneca сообщила, что эффективность ее препарата против коронавируса составляет 70%. Еще ранее опубликовали данные о 3 вакцинах-кандидатах от COVID-19.

У препаратов 2 американских разработчиков от Pfizer и Moderna эффективность на уровне 95%. Все разработчики заявляют о готовности изготовить до конца 2020 года по несколько сотен миллионов доз.

В ЮНИСЕФ уже начали подготовку к беспрецедентной операции по доставке вакцины в бедные страны, а также ее распространения.