Чтобы пандемия коронавируса закончилась, нужно вакцинировать примерно 70% всего населения. Однако вакцина должна соответствовать всем необходимым стандартам безопасности и эффективности.

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, сколько людей нужно вакцинировать от коронавируса, чтобы положить конец пандемии, сообщает Vozpоpuli.

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В частности, прогноз сделала главная научная сотрудница ВОЗ Всемирной организации здравоохранения Сумия Суминанат.

Примерно 70% населения мира следует иммунизировать, чтобы гарантировать окончание пандемии,

– отметила Суминанат.

Однако добавила, что нужный эффект от вакцинации можно будет получить только, если вакцина будет соответствовать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.

Кроме того, Суминанат отметила, что ВОЗ будет настаивать на том, чтобы первыми вакцинированными были медицинские работники и люди из групп риска – пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

К слову, накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающей информацию о результатах испытаний вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

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