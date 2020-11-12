В ВОЗ рассказали, сколько людей нужно вакцинировать от COVID-19, чтобы остановить пандемию
Чтобы пандемия коронавируса закончилась, нужно вакцинировать примерно 70% всего населения. Однако вакцина должна соответствовать всем необходимым стандартам безопасности и эффективности.
Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, сколько людей нужно вакцинировать от коронавируса, чтобы положить конец пандемии, сообщает Vozpоpuli.
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В частности, прогноз сделала главная научная сотрудница ВОЗ Всемирной организации здравоохранения Сумия Суминанат.
Примерно 70% населения мира следует иммунизировать, чтобы гарантировать окончание пандемии,
– отметила Суминанат.
Однако добавила, что нужный эффект от вакцинации можно будет получить только, если вакцина будет соответствовать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.
Кроме того, Суминанат отметила, что ВОЗ будет настаивать на том, чтобы первыми вакцинированными были медицинские работники и люди из групп риска – пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.
К слову, накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающей информацию о результатах испытаний вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.
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Что известно о вакцине Pfizer
- Американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирования вакцины против коронавируса.
- Это первая РНК-вакцина. То есть в ней есть неубитый вирус, с которым будет работать иммунитет. В вакцине закодирован участок одного из генов коронавируса.
- Препарат показал эффективность на уровне 90%.
- Впереди получение разрешения от властей США на экстренное использование вакцины для людей от 16 до 85 лет.
- Производители планируют изготовить до 50 миллионов доз препарата еще в 2020 году.
- Компании уже заключили контракты с США, Британией, Канадой и Японией.
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