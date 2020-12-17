Полный локдаун – не лучший сценарий борьбы с коронавирусом. Лучше применять более мягкие ограничения. Так считают во Всемирной организации здравоохранения.

Заявление ВОЗ по локдауну

Как отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, локдаун, который вводили весной, сократил влияние вируса. Но в то же время он нанес вред многим людям. Об этом Клюге сказал в комментарии "РБК-Украина".

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Он добавил, что сейчас в ВОЗ применяют более строгие подходы, постепенно ужесточая ограничения.

В марте и апреле в Европе мы оставили без внимания, например, людей с проблемами психического здоровья, а также вопросы гендерного насилия. Мы знаем, в любой чрезвычайной ситуации насилия в семье становится больше. Итак, если у вас полный локдаун, это абсолютно не лучшая ситуация,

– заметил глава Европейского бюро ВОЗ.

Клюге отметил, что локдаун приводит к потере дохода у людей. Также страдают люди с инвалидностью или другими заболеваниями.

"Вот почему более мягкий, постепенный подход лучше. В этом смысле я понимаю, что происходит", – подчеркнул представитель ВОЗ.

По его убеждению, ключевым вопросом остается соблюдение рекомендаций. Речь идет о ношении масок в общественных местах и о соблюдении дистанции. В то же время Клюге призвал избегать мест большого скопления людей.

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Добавим, что локдаун в Украине начнется 8 января и продлится до 24 числа. В то же время жесткое усиление карантинных ограничений ввели во многих странах Европы.



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