Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать препарат Ремдесивир для лечения пациентов, больных COVID-19.

Новые рекомендации от ВОЗ

Нет доказательств того, что препарат улучшает показатели госпитализированных пациентов, независимо от тяжести течения заболевания. Об этом сообщили на сайте ВОЗ.

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Новые рекомендации от ВОЗ разработала группа из 28 экспертов в области клинической помощи, 4 пациента и 1 специалист по этике. Всего группа провела 4 исследования препарата, в которых принимали участие 7 тысяч участников.

Что обнаружили исследователи

Результаты не показали значительного влияния препарата Ремдесивир на шансы пациентов на выздоровление, а также необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Впрочем, в ВОЗ отметили, что нужны дополнительные исследования, чтобы выявить влияние препарата не определенные группы пациентов.

Ремдесивир применяют в Украине

К слову, Ремдесивир есть в обновленном протоколе лечения пациентов с COVID-19, его используют при тяжелом или критическом течении болезни.

Министерство здравоохранения Украины закупило партию препарата, а с 10 ноября лекарства передали в больницы регионов.

Что известно о препарате Ремдесивир