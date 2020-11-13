Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что Украина вероятно, сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции во втором квартале 2021 года.

Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX). Об этом заявил глава Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет издание DW.

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Известно, что Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами.

Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования... Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которых следует вакцинировать первыми,

– заявил глава Офиса ВОЗ в Украине.

Однако Хабихт не сказал, о какой именно вакцине против коронавируса говорится. По его словам, каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равному 20 процентам от общей численности населения – "справедливое распределение". Так, Украина может получить до 8,34 миллиона доз вакцины до конца следующего 2021 года.

"Транш, что покрывает 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", – добавил он.