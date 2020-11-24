Всемирная организация здравоохранения предостерегла от снятия ограничений на период новогодних и рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В то же время жесткие ограничения, по мнению представителей организации, могут вызвать волну протестов.

Впрочем, все же в ВОЗ считают, что избежать семейных торжеств было бы "самым безопасным выбором" на Рождество. Дело в том, что во время пандемии для празднований не существует безопасного варианта. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает AFP.

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Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власть не в состоянии отслеживать контакты людей, которые заразились, и изолировать их, то ослабления приведут к резкому росту количества заражений,

– отметил он.

Райан добавил, что подобная ситуация наблюдалась в Канаде после празднования Дня благодарения. Там количество заражений COVID-19 увеличилось.

Выход – сбалансированные ограничения

Впрочем, в ВОЗ считают правительствам необходимо удачно сбалансировать уровень коронавирусных ограничений, ведь слишком строгие запреты "создают много недовольства, дальнейшей усталости и неприятия".

Кроме того, в организации признали: сохранение жестких ограничений на Рождество может привести к новой волне протестов против них.

Интересно, что правительство Великобритании ранее выразило намерение ослабить карантин в период Рождества. Таким образом семьям хотят дать возможность полноценно отметить этот праздник и посетить родственников.

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