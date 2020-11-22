Во Всемирной организации здравоохранения заявили об опасности третьей волны коронавирусной инфекции в Европе в начале 2021 года.

В ВОЗ признали, что второй волны коронавируса страны Европы предотвратить не сумели. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, пишет "РБК-Украина".

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Представитель ВОЗ считает, что Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяла под контроль первую волну.

Теперь перед многими западноевропейскими странами стоит задача "взять вирус под контроль" без тотальных карантинных ограничений. По его словам, за локдаун до сих пор приходится платить "высокую цену".

А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года,

– заявил Дэвид Набарро.

Что интересно, В ВОЗ считают, что в странах Восточной Азии ситуация с пандемией является лучшей из-за "очень четкой коммуникации" между властью и населением.

"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться такими", – отметили в ВОЗ.