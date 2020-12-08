Во Всемирной организации здравоохранения рассматривают возможность преднамеренного заражения коронавирусом здоровых добровольцев, чтобы ускорить разработку вакцины. Подобные исследования имеют свои преимущества и недостатки. в частности, это не совсем гуманно.

Вопрос в ближайшее время обсудят на консультативном закрытом совещании, сообщает The Guardian. Исследования с инфицированием здоровых людей могут дать результаты быстрее, чем обычные полевые испытания вакцин, в которых приходится ждать, пока участники заразятся естественным образом.

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Плюсы и недостатки таких исследований

Но не все ученые согласны с таким намерением, есть некоторые оговорки. Ведь это довольно негуманно специально инфицировать добровольцев вирусом, от которого нет лекарств.

В то же время сторонники такого метода убеждены, что риски COVID-19 для молодых и здоровых людей минимальные, а польза для общества – высокая.

Подобные исследования также можно использовать для сравнения эффективности нескольких вакцин-кандидатов, разработки методов лечения и сбора данных о последствиях инфекции, что в условиях реального времени осуществить сложно и долго.

Известно также, что правительство Великобритании уже инвестировало около 30 миллионов фунтов стерлингов на поддержку исследований, несмотря на отсутствие этического одобрения.

Что известно об этом виде исследований

Это контролируемые исследования, предполагающие преднамеренное заражение здоровых добровольцев. Исследования могут быть важными и ценными для тестирования вакцин.

В ВОЗ главным преимуществом считают темпы проведения исследований. Кроме того, в полевых условиях подвергаются рискам большее количество участников.

Исследование с заражением также используются для изучения процессов инфицирования и образования иммунитета с самого начала.

Благодаря этому их можно использовать для проверки тестов на иммунитет к SARS-CoV-2 и в исследованиях рисков передачи от инфицированных людей.

Такие результаты могут значительно улучшить общие меры общественного здравоохранения в отношении пандемии.

Опыт преднамеренного заражения здоровых людей для тестирования вакцин начался в 1796 году, когда английский врач Дженнер привил восьмилетнего мальчика от черной оспы, а затем проверил эффективность, заразив ребенка этой болезнью. У мальчика не развилось образование, что и доказало эффективность вакцины.

С тех пор такие контрольные испытания использовались для тестирования вакцин против брюшного тифа, холеры, малярии и множества других болезней.

В США такие исследования в ХХ веке проводили в психиатрических учреждениях и тюрьмах, где участники на самом деле не были добровольцами. В 1974 году в США приняли Закон о национальных исследованиях, который установил защиту участников исследований на людях. Поэтому сегодня все испытания в США на людях требуют согласования с институциональными наблюдательными советами, а также одобрение правительства.

Внимание! Есть ли соответствующее законодательство и основания в Украине – пока не известно.

Что известно о вакцинации от коронавируса

8 декабря в мире начали вакцинацию обычного населения, впервые вакцину ввели не добровольцу.

Иммунизацию начали препаратом от Pfiser в Великобритании.

Первую дозу вакцины получила Маргарет Кинан – 90-летняя жительница Северной Ирландии.

Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.

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