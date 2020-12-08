ВОЗ планирует намеренно заражать коронавирусом здоровых людей: для чего это нужно
Во Всемирной организации здравоохранения рассматривают возможность преднамеренного заражения коронавирусом здоровых добровольцев, чтобы ускорить разработку вакцины. Подобные исследования имеют свои преимущества и недостатки. в частности, это не совсем гуманно.
Вопрос в ближайшее время обсудят на консультативном закрытом совещании, сообщает The Guardian. Исследования с инфицированием здоровых людей могут дать результаты быстрее, чем обычные полевые испытания вакцин, в которых приходится ждать, пока участники заразятся естественным образом.
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Плюсы и недостатки таких исследований
Но не все ученые согласны с таким намерением, есть некоторые оговорки. Ведь это довольно негуманно специально инфицировать добровольцев вирусом, от которого нет лекарств.
В то же время сторонники такого метода убеждены, что риски COVID-19 для молодых и здоровых людей минимальные, а польза для общества – высокая.
Подобные исследования также можно использовать для сравнения эффективности нескольких вакцин-кандидатов, разработки методов лечения и сбора данных о последствиях инфекции, что в условиях реального времени осуществить сложно и долго.
Известно также, что правительство Великобритании уже инвестировало около 30 миллионов фунтов стерлингов на поддержку исследований, несмотря на отсутствие этического одобрения.
Что известно об этом виде исследований
- Это контролируемые исследования, предполагающие преднамеренное заражение здоровых добровольцев. Исследования могут быть важными и ценными для тестирования вакцин.
- В ВОЗ главным преимуществом считают темпы проведения исследований. Кроме того, в полевых условиях подвергаются рискам большее количество участников.
- Исследование с заражением также используются для изучения процессов инфицирования и образования иммунитета с самого начала.
- Благодаря этому их можно использовать для проверки тестов на иммунитет к SARS-CoV-2 и в исследованиях рисков передачи от инфицированных людей.
- Такие результаты могут значительно улучшить общие меры общественного здравоохранения в отношении пандемии.
Опыт преднамеренного заражения здоровых людей для тестирования вакцин начался в 1796 году, когда английский врач Дженнер привил восьмилетнего мальчика от черной оспы, а затем проверил эффективность, заразив ребенка этой болезнью. У мальчика не развилось образование, что и доказало эффективность вакцины.
С тех пор такие контрольные испытания использовались для тестирования вакцин против брюшного тифа, холеры, малярии и множества других болезней.
В США такие исследования в ХХ веке проводили в психиатрических учреждениях и тюрьмах, где участники на самом деле не были добровольцами. В 1974 году в США приняли Закон о национальных исследованиях, который установил защиту участников исследований на людях. Поэтому сегодня все испытания в США на людях требуют согласования с институциональными наблюдательными советами, а также одобрение правительства.
Что известно о вакцинации от коронавируса
- 8 декабря в мире начали вакцинацию обычного населения, впервые вакцину ввели не добровольцу.
- Иммунизацию начали препаратом от Pfiser в Великобритании.
- Первую дозу вакцины получила Маргарет Кинан – 90-летняя жительница Северной Ирландии.
- Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.
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