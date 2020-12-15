ВОЗ отреагировала на мутацию коронавируса в Великобритании
Всемирная организация здравоохранения призвала быть осторожными в связи с обнаруженной мутацией коронавируса в Великобритании. Штамм вируса хоть и быстрее распространяется, однако не является опаснее, чем SARS-CoV-2.
Также в ВОЗ призвали общественность быть осторожнее в связи с выявленной мутацией коронавируса. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, пишет BBC.
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Предпосылки заявления ВОЗ
Власти Великобритании обнаружили новый вид коронавируса. По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, из более одной тысячи выявленных случаев нового вида коронавируса, большая часть была зафиксирована на юге Англии.
Опасны ли мутации коронавируса
- Коронавирус – это РНК-содержащий вирус, то есть совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя.
- РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более подвержены изменениям и мутациям по сравнению с вирусами ДНК, такими как герпес, оспа и вирус папилломы человека.
- Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными, но вот стойкость мутации к антителам может представлять опасность для будущей вакцинации против COVID-19.
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