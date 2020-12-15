Всемирная организация здравоохранения призвала быть осторожными в связи с обнаруженной мутацией коронавируса в Великобритании. Штамм вируса хоть и быстрее распространяется, однако не является опаснее, чем SARS-CoV-2.

Также в ВОЗ призвали общественность быть осторожнее в связи с выявленной мутацией коронавируса. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, пишет BBC.

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Дэвид Набарро "Этот тип вируса более заразный, но не кажется опасным. Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Великобритании".

Предпосылки заявления ВОЗ

Власти Великобритании обнаружили новый вид коронавируса. По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, из более одной тысячи выявленных случаев нового вида коронавируса, большая часть была зафиксирована на юге Англии.

Опасны ли мутации коронавируса