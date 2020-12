Всемирная организация здравоохранения была обвинена в заговоре с министерством здравоохранения Италии за умышленное скрытие детального отчета, который свидетельствовал о неготовности страны к пандемии и мог бы помочь другим странам в борьбе с COVID-19.

Об этом эксклюзивно написало британское издание The Guardian, опубликовав комментарии людей, которые причастны к этой истории.

Как пишет The Guardian, пресс-служба ВОЗ 13 мая 2020 года опубликовала 102-страничный отчет под названием An Unprecedented Challenge: Italy's First Response to COVID-19 (Беспрецедентный вызов: первый ответ Италии на COVID-19), который на следующий день исчез из официального сайта.

Его подготовил итальянский ученый Франческо Замбон, который работает в ВОЗ, и 10 его коллег из других стран. Одной из задач исследования было информирование государств, которые еще не пострадали от пандемии о том, как лучше подготовить свои системы здравоохранения.

Ключевой проблемой критического отчета Замбона и его коллег ВОЗ был тот факт, что в отчете якобы было обнаружено "неточности и несоответствия".

Заметим, что Италия стала первой страной, где больше всего распространился коронавирус в начале пандемии после Китая. Сейчас Италия занимает второе место по смертности от коронавируса в Европе. Ее опережает только Великобритания.

О чем говорилось в отчете?

В отчете говорилось, что правительство Италии не справилось с подготовкой к возможной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, ведь итальянский план действий на случай пандемии не обновлялся с 2006 года. План был утверждён в 2017 году, однако, по словам ученых, никаких изменений не претерпел.

Вероятно, что это и стало причиной "хаотической и импровизированной" первой реакции на распространение заболевания COVID-19.

Прокуратура Бергамо до сих пор ведет расследование в отношении устаревшего плана борьбы с пандемией, расследуя возможную преступную халатность со стороны органов власти. Кроме того, в распоряжении есть отчет, который составили после первой волны COVID-19. В нем отставной генерал итальянской армии Пьером Паоло Лунелли заявил, что около 10 тысяч летальных случаев Италии могли быть связаны с отсутствием в стране актуальных протоколов на случай пандемии.

Франческо Замбон заявил, что за месяц до публикации отчета для ВОЗ с общими результатами этого исследования ознакомился министр здравоохранения Италии Роберто Сперансо через Раньери Герру, заместителя генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам.

Впоследствии Замбон получил серию писем от Раньери Герри и директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, "которые похоже, отражают договоренность с министерством здравоохранения Италии о том, чтобы сохранить отчет в тайне".

Комментарий ВОЗ

Издание оставило запрос ВОЗ прокомментировать ситуацию с изъятием скандального отчета из сайта организации. В ВОЗ подтвердили, что этот шаг вызвал множество вопросов.

Мы понимаем, что выпуск и последующее удаление отчета спровоцировало недоразумение, и соответствующим образом обновило наши процедуры публикации ... В это время организация работает с правительством Италии над прояснением этой проблемы,

– говорится в ответе ВОЗ.