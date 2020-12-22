Всемирная организация здравоохранения собралась на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Специалисты ВОЗ прокомментировали распространение новой мутации недуга.

Там заверили, что ситуация пока контролируемая. Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям Майк Райян во время брифинга в Женеве.

Внимание Срочное заседание стран ЕС из-за новой мутации коронавируса: детали

Международные эксперты говорят, что быстрое распространение нового штамма еще можно остановить. В ВОЗ призвали правительства действовать решительно и эффективно.

Это значит, что мы должны работать усерднее. Даже если вирус начал немного интенсивнее распространяться, его можно остановить. Так, в этом смысле, ситуация еще не вышла из-под контроля, но ее нельзя пустить на самотек,

– отметил Райан.

Внимание! Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что новый штамм вируса "выходит из-под контроля".

Международные последствия от нового штамма

После сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании ряд европейских стран, а также Латинской Америки прекратили авиасообщение с королевством.

На фоне этих событий почта Соединенного Королевства впервые со времен Второй мировой войны объявила о прекращении приема отправлений в Европу.

А вот Украина решила не закрывать авиасообщение с Великобританией. В правительстве пояснили: рейсы выполняются в основном для возвращения украинцев домой. В украинском МИД тем временем призвали граждан воздержаться от поездок в Соединенное Королевство.

А вот перевозчики Великобритании в отчаянии. Они не знают, что делать с сотнями клиентов, которые оказались в ловушке ограничений. Иностранцы, временно въехавшие в Королевство, теперь не знают, как вернуться домой.

Новый штамм COVID -19 / инфографика 24 канала