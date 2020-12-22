ВОЗ о мутации COVID-19: Ситуация пока не вышла из-под контроля
Всемирная организация здравоохранения собралась на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Специалисты ВОЗ прокомментировали распространение новой мутации недуга.
Там заверили, что ситуация пока контролируемая. Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям Майк Райян во время брифинга в Женеве.
Внимание Срочное заседание стран ЕС из-за новой мутации коронавируса: детали
Международные эксперты говорят, что быстрое распространение нового штамма еще можно остановить. В ВОЗ призвали правительства действовать решительно и эффективно.
Это значит, что мы должны работать усерднее. Даже если вирус начал немного интенсивнее распространяться, его можно остановить. Так, в этом смысле, ситуация еще не вышла из-под контроля, но ее нельзя пустить на самотек,
– отметил Райан.
Международные последствия от нового штамма
- После сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании ряд европейских стран, а также Латинской Америки прекратили авиасообщение с королевством.
- На фоне этих событий почта Соединенного Королевства впервые со времен Второй мировой войны объявила о прекращении приема отправлений в Европу.
- А вот Украина решила не закрывать авиасообщение с Великобританией. В правительстве пояснили: рейсы выполняются в основном для возвращения украинцев домой. В украинском МИД тем временем призвали граждан воздержаться от поездок в Соединенное Королевство.
- А вот перевозчики Великобритании в отчаянии. Они не знают, что делать с сотнями клиентов, которые оказались в ловушке ограничений. Иностранцы, временно въехавшие в Королевство, теперь не знают, как вернуться домой.
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