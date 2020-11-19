В ВОЗ назвали условие, при котором локдауна можно избежать
Нового локдауна можно избежать, если 95% населения будут надевать маски. В ВОЗ считают, что личная ответственность каждого поможет остановить пандемию COVID-19.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, сообщает The Guardian.
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Я придерживаюсь позиции, что локдаун – это крайняя мера. Локдауна можно избежать, если маску будет носить 95% людей,
– отметил Ганс Клюге.
Носят ли маски украинцы
К слову, в Украине 83% опрошенных считают, что часто надевают защитную маску, 14% – иногда или редко, 3% – почти никогда.
Сегодня, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.
Согласно этим изменениям, если во время карантина вошли в общественное помещение или в транспорт без средств защиты, вам нужно будет заплатить штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов – от 170 до 255 гривен.
Что нужно знать о локдауне в Украине и мире
Что такое локдаун
Локдаун является жесткой формой карантина, что ограничивает свободное передвижение в пределах и за пределами страны. При локдауне нормально функционировать могут лишь организации, предоставляющие основные потребности и услуги.
Повторный локдаун в Европе вводят все больше стран. Ввели частичный локдаун следующие страны:
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Бельгия;
- Португалия;
- Австрия;
- Великобритания;
- Италия;
- Испания;
- Польша.
Что касается Украины, то в правительстве заверили, что локдаун будет крайней мерой, ведь несмотря на его эффективность, украинская экономика его вряд ли выдержит. Впрочем, его таки придется ввести, если ситуация и дальше будет ухудшаться. Пока же в Украине действует карантин выходного дня.
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К слову, предварительно локдаун в Украине продолжался с середины марта до мая. Тогда жесткий карантин власти ввели, чтобы подготовить систему здравоохранения к наплыву больных с коронавирусом.
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