Во Всемирной организации здравоохранения хотят изучить перспективы введения электронных сертификатов вакцинации, которые могут использоваться во время путешествий по миру.

Сертификаты вакцинации для путешествий

Об этом рассказал медицинский эксперт ВОЗ во время онлайн-брифинга в Копенгагене, сообщает издание The Bisness Standart. В то же время в ВОЗ призвали воздержаться от использования так называемых паспортов иммунитета для людей, которые выздоровели от коронавируса.

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Мы внимательно изучаем варианты использования технологий в мерах защиты в отношении COVID-19, один из них – это то, как мы можем работать с государствами-членами над сертификатом электронной вакцинации,

- заметил эксперт ВОЗ.

Ранее стало известно, что австралийский национальный авиаперевозчик Qantas будет требовать у пассажиров международных рейсов справку о вакцинации от коронавируса.

Представитель AirAsia сказал, что после создания вакцины авиакомпания "пересмотрит требование о вакцинации от COVID-19 пассажиров для международных путешествий".

Что известно о предстоящей вакцинации против коронавируса

9 ноября компании Pfizer и BioNTech сообщили об эффективности их вакцины против COVID-19.

BNT162b2, продемонстрировал 95-процентную эффективность в защите от коронавируса людей, которые не были ранее инфицированы SARS-CoV-2.

Уже со следующей недели Великобритания начнет массовое вакцинирование населения от коронавируса.

Большие планы на вакцину и у США. Там начнут массовую вакцинацию еще до Рождества.

Европейский Союз заключил соглашения с тремя производителями вакцин от коронавируса: 2 американскими Pfizer и Moderna и британской AstraZeneca.

Украина сможет получить первую партию вакцины от коронавируса во 2 квартале 2021 года. Пока неизвестно, вакцину чьего производства выберет украинский Минздрав.

Больше об эффективности вакцин против коронавируса – читайте в материале 24 канала – Pfizer или Moderna: сравнение вакцин, которые эффективны против коронавируса.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала