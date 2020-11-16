ВОЗ: больше всего инфицированных коронавирусом фиксируют в выходные
14 ноября в мире COVID-19 заболели рекордные 660 905 человек. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что есть определенная тенденция, когда фиксируют высокий прирост больных.
Так, по данным ВОЗ, наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом фиксируют по пятницам, выходным, а также по вторникам и средам. Об этом пишет WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.
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Мировой максимум инфицированных коронавирусом
Так, в субботу, 14 ноября, в мире обнаружили рекордные 660 905 случаев инфицирования коронавирусом – это самый большой суточный прирост с начала пандемии. Более 9 тысяч человек, которые болели COVID-19 – умерли.
Предыдущий антирекорд регистрировали днем ранее – в пятницу 13 ноября – 645 410 больных, в субботу 7 ноября – 614 013 случаев заражения.
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Ситуация с COVID-19 в мире
- По состоянию на 16 ноября в мире зафиксировано более 54 миллионов случаев заражения. Выздоровели сейчас уже около 38 миллионов пациентов. К сожалению, умерли 1 324 317 больных во время течения COVID-19.
- Худшая ситуация в странах Европы, здесь коронавирус распространяется быстрыми темпами. К жесткому карантину вернулись Франция, Италия, Германия и другие страны.
- К слову, 15 ноября Китай, откуда началась пандемия, сообщил, что в стране обнаружили 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, несмотря на то, что болезнь долгое время удалось держать под контролем.
- Китай не входит даже в первую "тридцатку" стран в рейтинге с заболеваемостью коронавирусом.
- Больше всего инфицированных обнаружили в США, здесь заболели более 11 миллионов человек.
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