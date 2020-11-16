14 ноября в мире COVID-19 заболели рекордные 660 905 человек. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что есть определенная тенденция, когда фиксируют высокий прирост больных.

Так, по данным ВОЗ, наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом фиксируют по пятницам, выходным, а также по вторникам и средам. Об этом пишет WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.

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Мировой максимум инфицированных коронавирусом

Так, в субботу, 14 ноября, в мире обнаружили рекордные 660 905 случаев инфицирования коронавирусом – это самый большой суточный прирост с начала пандемии. Более 9 тысяч человек, которые болели COVID-19 – умерли.

Предыдущий антирекорд регистрировали днем ​​ранее – в пятницу 13 ноября – 645 410 больных, в субботу 7 ноября – 614 013 случаев заражения.

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