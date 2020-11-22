В Вооруженных силах Украины 2866 военных болеют коронавирусом
По состоянию на 22 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 2866 человек. За минувшие сутки зафиксировано 137 новых случаев заражения.
Всего за время пандемии выздоровело – 6124 человека. К сожалению, подтверждено 25 летальных исходов. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.
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На изоляции находится 384 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток – 56 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения охраны госпитализированы 19 человек:
- Черниговский военный госпиталь – 5 военнослужащих,
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Житомирский военный госпиталь и 66 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 2 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона и 59 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 118 человек:
- Киевская область – 46 военнослужащих и 10 работников ВС Украины,
- Львовская область – 37 военнослужащих и 3 работника ВС Украины,
- Житомирская область – 5 военнослужащих и 2 работника ВС Украины,
- Винницкая область – 7 военнослужащих,
- Хмельницкая область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Донецкая и Черкасская области – по 2 военнослужащих
- Черниговская область – 1 военнослужащий.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
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