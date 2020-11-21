За минувшие сутки в рядах ВСУ выявили 264 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на 21 ноября болеют 2757 военных. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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В целом за время пандемии выздоровели – 6096 человек, летальных исходов – 25. На изоляции находится 393 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 68 человек.

За минувшие сутки в ВСУ подтвердили 264 новых случая инфицирования COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 41 человек:

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 4 военнослужащих,

Житомирский военный госпиталь – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и изолятор воинской части (Киевская область) – по 3 военнослужащих,

Черниговский и Черкасский военные госпитали – по 2 военнослужащих,

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Западного и Южного регионов, Ровненский, Деснянский, Николаевский, Запорожский и Полтавский военные госпитали, 65 военный мобильный госпиталь, Новоград-Волынский ЦРБ – по 1 военнослужащему,

Изолятор воинской части (Львовская область) – 13 военнослужащих.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 223 человека.

По состоянию на 21 ноября в мире зарегистрировали 57 910 582 случаев заражения коронавирусом. Удалось вылечиться 40 108 895 больных. От осложнений умерли 1 377 762 человека.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала