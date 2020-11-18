Медики Луцкой районной больницы похоронили умершего от инсульта 63-летнего пациента как инфицированного COVID-19. Семья покойника не смогла с ним попрощаться.

Смерть пациента наступила через два дня после госпитализации, при этом медики не успели сделать тест на COVID-19, говорится в сюжете местного канала ТРК "Аверс".

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Мужчину хоронили в защитных костюмах и в темном мешке. Близкие жалуются на спешку врачей, это помешало им попрощаться с родственником.

К гробу не пустили ни членов семьи, ни священника. Также это привело к дополнительным расходам – родственники заплатили 3,5 тысячи гривен за перевозку тела.

Жена умершего призналась, что мужчина имел контакт с больным коронавирусом.

Что говорят в больнице

В больнице же отмечают, что из-за пандемии в Украине возросло количество инсультов, и медикам трудно определить причину внезапного ухудшения сердечно-сосудистой системы. Потому что коронавирус вызывает образование тромбов.

Мы не знаем, что первое идет – COVID-19 или инсульт, который развивается как осложнение от COVID-19. Поэтому пациента с подозрением на COVID-19 похоронили по протоколу.

– объяснил директор Луцкой центральной районной больницы Сергей Коновал.

Как хоронят больных коронавирусом

Близкие умершего человека могут сами выбирать способ захоронения.

Обязательных требований о кремации нет.

При погребении умершего от коронавируса нельзя контактировать с его телом, так как существует риск заражения. Поэтому все время необходимо быть в средствах защиты.

Сюжет о захоронении мужчины



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