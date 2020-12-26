В Донецкой области начали обучать медицинских техников. Это новая для Украины специальность и ее получают водители скорой. Через 4 года они должны не просто управлять авто, а иметь навыки оказания первой домедицинской помощи.

А также они должны стать полноценными членами команды по спасению жизней. Подробнее – в материале 24 канала.

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Водителей переквалифицируют в медицинских техников

Виталий Николаенко работает водителем скорой помощи уже 5 лет. Он рассказал, что иногда такая работа забрасывает в разные уголки страны. Его коллега Анатолий Мирошниченко еще год назад был дальнобойщиком. Сознательно решил прийти на скорую, ведь стремился быть полезным для людей. Сейчас оба водителя учатся, чтобы стать медицинскими техниками.

Я считаю, что водитель должен быть членом бригады. Потому что фельдшеру самому тяжело, разные случаи бывают,

– отметил Николаенко.

Новая специальность для Украины

Медицинский техник – это новая для Украины специальность. К 2025 году все водители должны получить базовые навыки медицинской помощи, чтобы помогать парамедикам и врачам. Так еще в 2019 году решил Кабинет Министров, утвердив положение о бригаде экстренной медицинской помощи.

Специальные тренажеры для обучения / Скриншот с видео

Первыми учить начали медиков Донетчины. В течение трех месяцев 20 добровольцев будут осваивать новые знания в теории и на практике, благодаря специальным тренажерам в медицинском колледже:

полноразмерному манекену для отработки навыков транспортировки, мобилизации и ухода за пациентом;

манекену для отработки легочной реанимации;

симулятору родов с двумя новорожденными.

Водители, которые станут медицинскими техниками, смогут принять роды, остановить кровотечение и поставить капельницу.

Полноценная бригада

По словам директора Донецкого областного центра экстренной помощи Игоря Кияшко, важно, чтобы жизнь спасал не один человек, а полноценная бригада из двух медицинских работников: 2 фельдшера или фельдшер парамедик и экстренный медицинский техник.



Обучение водителей в Донецкой области / Скриншот с видео

Ежедневно на Донетчине на вызовы выезжают полторы тысячи специалистов, 700 из которых – именно водители. Сейчас из-за пандемии COVID-19 у бригад скорой работы увеличилось. Но несмотря на загруженность водители этих жизненно необходимых машин решили посвятить свободное время учебе.