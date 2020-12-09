Нa Тернопольщине водитель маршрутки съехал с рeйса, чтобы довести пассажира в больницу. Водитель распознал y мужчины признаки инсульта, поэтому решил не ждать нa скорую. Кроме того, водитель отдал все деньги, которые имел при себе, на лечение пассажира.

Как говорится в сюжете ТСН, пожилой мужчина вез орехи на базар, чтобы продать, во время поездки у него начался инульт.

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Вижу, что ему руку отнимает, что-то хотел мне сказать – вижу, язык не выходит, не может говорить уже. И чем раз – то хуже, хуже,

– рассказал водитель маршрутки Александр Иваськевич.

На следующей остановке все пассажиры вышли, водитель решил ехать в больницу. Людям, которые заходили в маршрутку, объявил об отмененном рейсе. Автобус буквально стал каретой скорой, в реанимационное отделение водитель доехал за три минуты и на руках внес недвижимого пассажира из автобуса.

Более того, он помог его достать оттуда, так как он был безвольный, он забрал наши вещи назад, отвез домой, предложил мне деньги, которые у него были,

– рассказала жена больного.

Заведующий неврологического отделения Кременецкой районной больницы Констянтин Бyкoвский отметил, что благодаря мгновенной реакции водителя, пенсионер перенес инсульт без осложнений.