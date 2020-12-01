Новость о возможном введении 5G в Украине вызвала немало обсуждений и споров. Петиция к президенту за запрет 5G довольно быстро собрала необходимых 25 тысяч голосов. Это объясняют многочисленные фейки и исследования с плохой методологией.

Бояться стоит фейков и дезинформации

Ульяна Супрун пояснила, что в целом довольно много изобретений и новшеств, в частности мобильных технологий, сопровождали страх, непонимание и порой паника и опровергла самые распространенные мифы о 5G, которые касаются здоровья.

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Миф № 1 – Больше башен = больше вредных волн

То, что для работы 5G нужно больше башен и антенн — это правда. Но это не означает, что их количество создаст опасность для здоровья. Большее количество передатчиков, чем для 4G, нужно потому, что для 5 поколения мобильных сетей используют радиоволны высокой частоты и интенсивности, кроме этого 5G позволяет одновременно использовать несколько каналов радиочастот.

Почему это нужно? Более высокая частота в 5G означает, что интенсивность мобильных сигналов ниже чем в 4G, потому что волны проходят меньшее расстояние. Поэтому башни смогут работать на меньшей мощности, чем предыдущие.

Как это влияет на человека

Супрун рассказала. что радиочастотное излучение — это форма электромагнитного излучения. Последнее можно разделить на два типа: ионизирующее и неионизирующее.

Ионизирующее, такое как рентгеновское, гамма-лучи или жесткое ультрафиолетовое излучение являются действительно опасными. Их ионизирующая характеристика означает, что они могут взаимодействовать с тканями на молекулярном уровне, поэтому при больших дозах могут вызывать рак.

Но, для мобильной связи используют радиоволны, которые являются примером неионизирующего излучения. То есть, его энергии не хватает для вмешательства в ДНК, а значит оно не может вызвать повреждение клеток.

Ульяна Супрун “Когда люди подписывают петицию с призывом " запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье!"и активно ее распространяют, то это немного удивляет. Ведь, например, излучение во время выполнения КТ (компьютерной томографии) значительно опаснее, чем мобильные радиоволновые.”

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То же самое касается и ультрафиолета: его длительное действие вызывает мутации в коже, что впоследствии может превратиться в агрессивно опухоль — меланому. Но это также не останавливает людей от загара часами под палящим солнцем на пляже без солнцезащитного крема или регулярно посещать солярий.

МИФ № 2-5G будет вызывать рак

Это якобы подтвердило одно исследование National Toxicology Program, в котором изучали влияние радиоволн, которые излучают телефоны. Его провели на крысах и мышах. Но это исследование раскритиковали, по меньшей мере за выявленные несовершенства в методологии.

Результаты эпидемиологических исследований с адекватной методологией при этом не обнаружили серьезной опасности для здоровья из-за использования телефонов, в том числе и повышения риска появления рака.

К слову, красное и процессованное мясо также относят к возможным канцерогенам, и даже к высшей группе, чем излучение, потому что в этом случае доказательства более убедительны (к Group 2А).