Негативные переживания матери могут оказать значительное влияние на состояние будущего малыша. Особенно стресс влияет на состояние мозга ребенка.

Ученые привлекли для участия 50 беременных женщин, их средний возраст составлял чуть более 33 лет, пишет JAMA.

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Ученые исследовали состояние мозга плода каждой участницы с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также провели анкетирование по использованию шкалы тревоги Спилбергера. Это информативный способ самооценки уровня тревожности.

Влияние стресса на плод во время беременности

Исследование показало, что будущие дети матерей с повышенным уровнем тревоги имели более слабые связи между двумя областями мозга, участвующими в исполнительных и высших когнитивных функциях. У них также были обнаружены более сильные связи между частями мозга, связанными с эмоциональным и поведенческим контролем. В будущем это может привести к нарушению координации движений, повышенной реактивности и задержке развития речи.

Почему это важно

Задачей исследования было изучение влияния "токсического стресса", из-за которого женщина не может вести полноценную жизнь и успешно выполнять свои обязанности, однако для диагностики любого психического расстройства его недостаточно.

Он может быть вызван повседневными проблемами и невзгодами. Исследование проводилось с 2016 по 2019 год, и, по мнению ученых, уровень стресса у беременных женщин повысился из-за пандемии минимум в два-три раза. Поэтому сейчас особенно важно оказывать психологическую поддержку будущим мамам.