Испанские ученые проанализировали влияние различных видов активности на вероятность заражения SARS-Cov-2 и сделали неожиданное открытие: у владельцев собак риск инфицирования выше на 78% по сравнению с теми, у кого нет животных.

В исследовании, которое провели ученые Гранадского университета (University of Granada) и Школы общественного здравоохранения Андалусии (Andalusian School of Public Health), были включены результаты опроса 2086 жителей Испании, пишет Science Direct.

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Выгул собак и коронавирус

Респонденты заполняли анкету, в которой подробно сообщали о своих гигиенических привычках и образе жизни во время весеннего локдауна.

Исследователи проанализировали факторы, которые могли повлиять на риск заражения, и обнаружили, что проживание вместе с собаками и регулярный выгул были связаны с увеличением риска инфицирования на 78%. Во время самоизоляции собачники имели право в любой момент выйти из дома и прогуляться со своим любимцем.

Почему появляется повышенный риск

Сегодня нет данных о том, что домашние животные могут передавать вирус человеку. Авторы исследования предположили, что повышенный риск заражения у собачников может быть связан с тем, что во время прогулок животные прикасались к загрязненным поверхностям и облизывали их, после чего приносили инфекцию домой.

Не исключено также, что вирус передается человеку через фекалии животных, поэтому площадки для выгула собак могут быть потенциальными рассадниками инфекции. И хотя никаких доказательств этому пока нет, ученые считают, что владельцы собак должны уделять повышенное внимание гигиене во время и после прогулок с питомцами.