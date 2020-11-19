Результаты большого исследования показывают, что витамин D снижает риск развития рака на поздних стадиях на более чем 17%. Но, к сожалению, не среди пациентов с ожирением.

В течение 5 лет ученые из клиники Бригэм энд Уименс наблюдали за 25 000 пациентами. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Среди пациентов были мужчины в возрасте от 50 лет и женщины от 55 лет, у которых не было рака в начале исследования. Во время наблюдения добровольцы ограничили употребление витамина D и жирных кислот до 800 международных единиц в сутки.

Авторы разделили людей на 4 группы:

одна принимала добавки витамина D и омега-3,

вторая – только витамин D в сочетании с плацебо,

третья – только омега-3,

четвертая – исключительно плацебо.

Ежегодно участники проходили медицинское обследование. Ученые обращали внимание на наличие рака и стадию заболевания, а также на вес и индекс массы тела.

В итоге оказалось, что употребление добавок не влияет на риск развития рака. Но среди тех групп, которые употребляли витамин D, была ниже смертность на поздних стадиях этого заболевания. При этом тип рака не имел значения.

Вес имеет значение

Оказалось, что на эффективность препарата влияет ИМТ больных. Общее снижение смертности составило 17%. Но у добровольцев с низким и нормальным весом оно доходило до 38%, а вот у людей с ожирением приближалось к 0.

Ученые не отрицают того, что эта связь может быть только совпадением. Но ранние исследования показали, что избыточный вес снижает эффективность витамина. К примеру, исследования витамина D и диабета второго типа показали, что вещество положительно влияет на состояние здоровья людей с нормальным весом и почти никак не влияет на пациентов с ожирением.