Большая доза витамина D3 никак не снизила риски смертности в случае коронавируса и не облегчила ход заболевания среди "тяжелых" пациентов. Целесообразность применения витамина D среди пациентов с легким течением коронавируса еще следует детально изучить.

Ученые из Университета Сан-Паулу опубликовали препринт статьи на medRxiv, об использовании добавок витамина D, в качестве дополнительного лечения пациентов с коронавирусом. В выводах указали, что связи между приемом добавки и облегчением симптомов коронавируса нет.

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Как проводили исследования

С 2 июня по 7 октября организовали рандомизированное, слепое, плацебо-контролируемое исследование среди 240 "тяжелых" больных, из них 90% были на кислородной поддержке. Средний возраст участников – 56 лет, 56% из них мужчины.

50% участников на 10-й день после появления симптомов получила разовую дозу D3 в объеме 200 тысяч МЕ (около 5000 мкг), еще 50% получили плацебо.

Результаты терапии

Смертность – 7,0% (5,1% у плацебо-группы).

Пребывание в реанимации – 15,8% (21,2%).

Нуждались в подключении к ИВЛ – 7,0% (14,4%).

Ученые обнаружили, что прием витамина повышал уровень кальцидиола (основной метаболит витамина D3) в крови, но не уменьшал период пребывания в больнице и не показал какие-либо другие клинически значимые результаты по сравнению с плацебо.

Безопасно ли принимать витамин D3 пациентам с COVID-19

Несмотря на это, относительно высокие дозы витамина D3 могут хорошо переноситься и не иметь побочных эффектов у пациентов с COVID-19.

Витамин D 3 сам по себе неактивен. Для метаболизма его в организме в активную форму – кальцидиол требуется несколько дней. При приеме D3 добавки либо превращается в кальцидиол, либо (при больших дозах) перераспределяется в жир.

Авторы подчеркивают, что они исследовали влияние разовой большой дозы D3 на тяжелых больных, и говорят, что эффект профилактических и лечебных добавок D3 при первых же симптомах COVID-19 стоит проверить отдельно.

Витамин D3 – Что это? Вещество, которое вырабатывается в коже человека под воздействием солнечного света. Он нужен для поддержания минералов, таких как кальций и фосфор. А они необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Суточная норма витамина D – 800-1000 МО в сутки.



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