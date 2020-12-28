Вирус в Украине менее вреден, чем в США, – академик
Пока в Евросоюзе фиксируют новые штаммы коронавируса, в Украине заболеваемость идет на спад. Сейчас показатель самый низкий за 2 месяца. В то же время тестов в лабораториях сделали втрое больше.
Есть много причин, почему заболеваемость пошла на спад. Определенные из них неизвестны. Такое мнение в эфире 24 канала высказал академик Сергей Комиссаренко.
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Вирус в Украине менее опасен
По его словам, в соответствии с динамикой развития инфицирования, в Украине продолжается первая волна COVID-19.
У меня есть впечатление, что вирус в Украине менее контагиозный, менее вредный, менее летальный, чем те (вирусы – 24 канал), которые в США и в Западной Европе,
– отметил Комиссаренко.
Несмотря на это, как отметил эксперт, расслабляться нельзя. Ведь есть опыт Западной Европы. Там после первой волны почти сразу население подхватило процесс инфицирования и началась вторая, значительно более мощная волна.
Карантин ввели вовремя
"Мы ввели в Украине вовремя карантин, когда инфицированных людей почти не было. Мы получили вирус очень поздно, но боюсь, что можем поздно получить вакцину", – сказал академик. Он добавил, что страна находится в компромиссе между тем, чтобы ввести максимальные меры для меньшей заболеваемости и свободой, которую хотят люди.
Причины уровня заболеваемости
Также Комиссаренко отметил, что заболеваемость зависит от многих причин:
- есть люди – активные распространители вируса, их примерно 8 – 10%;
- разная чувствительность к вирусу. У многих людей есть иммунитет еще от тех коронавирусов, с которыми встречались раньше.
Коронавирус в Украине: последние данные
- По состоянию на 28 декабря, суточный прирост больных COVID-19 в Украине составляет 4 385. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.
- За сутки воскресенья, 27 декабря лаборатории провели 15 332 тестирования, в частности методом ПЦР – 12 225, методом ИФА – 3 107.
- В целом украинские лаборатории осуществили 5 485 214 ПЦР-тестирований.
Источник: 24 канал
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