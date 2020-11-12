Национальный сервис Virobnik.ua, который показывает с чего и в каких условиях создают украинские продукты питания, подвергается сопротивлению со стороны некоторых производителей.

Вдохновитель сервиса Виталий Ермак в качестве примера приводит одну из крупнейших компаний, которая производит в Киевской области йогурты и молочные продукты, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Один из украинских производителей сосисок и колбас полностью показал свое производство

По словам Ермака, в ответ на запрос сервиса по открытию украинцам всех этапов производства и ингредиентов там ответили: "Мы уже имеем достаточно видео на эту тему".

Однако, добавляет Ермак, "Проверив сайт производителя, мы не нашли ни одного видео, которое показывало бы украинцам, из чего и в каких условиях создаются продукты, которые мы потребляем каждый день. А если бы такое видео и было, то оно по сути не было бы независимым, а очевидно снято в интересах чисто производителя".

Проект Virobnik.ua стартовал в Украине несколько месяцев назад. Как рассказал основатель Виталий Ермак, главная задача проекта – не реклама отдельных производителей или торговых марок, а информирование украинских потребителей о том, как изготавливается тот или иной продукт. А потребители уже сами сделают выбор, чью продукцию им покупать.

На сайте проекта постоянно увеличивается количество продуктов, производство которых становится открытым для украинцев.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет оштрафовал 5 молочных компаний за обман на 30 миллионов гривен. Комитет выявил ряд недобросовестных компаний, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщили в ведомстве.