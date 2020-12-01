Комиссия департамента здравоохранения Львовской области обнародовала предварительные выводы о работе Жовковской ЦРБ. В больнице 27 ноября из-за отключения света умерли двое пациентов, подключенных к ИВЛ.

Медики сделали все возможное, чтобы спасти больных

В комиссии говорят, что медики, которые были на дежурстве, сделали все возможное, чтобы спасти пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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В то же время при отключении энергии администрация больницы не сделала никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию,

– отметил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

В райраду направили письмо об увольнении руководителей медучреждения

К Жовкивскому райсовету подготовили письмо об увольнении руководства медицинского учреждения. Далее департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим.

По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии,

– рассказал председатель комиссии Андрей Голдун.

Что известно о трагедии в больнице в Жовкве

27 ноября в больнице в Жовкве не было электричества с 17:50 до 19:10.

В это время, к сожалению, два человека, которые были подключены к аппарату ИВЛ, умерли. Им было 61 и 66 лет.

В медучреждении были два генератора, однако их не включили.

Полиция начала уголовное дело.

Обратите внимание! В Офисе Президента отметили, что с ситуацией будут разбираться и делать соответствующие кадровые выводы, в том числе и на уровне Жовкивской райадминистрации.